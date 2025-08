Il Palermo, il City e il “boom” abbonamenti: il “Barbera” è con i rosanero

Tutti gli elementi fanno pensare che il Barbera sarà pieno: da una parte, i nuovi biglietti messi in vendita per l’amichevole di sabato contro il Manchester City sono andati esauriti in fretta; dall’altra, la campagna abbonamenti sta andando molto bene. L’incontro con la squadra “rivale” di Manchester, trasmesso in diretta su Sky Sport, rappresenta per il Palermo il ritorno in una vetrina di alto livello calcistico.

Questa l’opinione del Giornale di Sicilia. Anche se dal punto di vista tecnico sarà una partita molto difficile, dato il divario tra le due squadre, lo spettacolo sugli spalti sarà notevole: uno stadio così gremito si era visto solo nella finale dei play-off del 2022 contro il Padova. Dopo quella data, il numero più alto di spettatori si era registrato a febbraio 2024 contro il Como, con 31.211 persone presenti tra abbonati e paganti. Ora, grazie alla sfida con il City, il City Football Group potrà finalmente vedere il Barbera tutto esaurito.

Nella stagione scorsa non si erano mai superate le 27 mila presenze allo stadio, mentre stavolta si parte subito col botto in una gara amichevole, segno che forse qualcosa sta davvero cambiando. Anche i numeri degli abbonamenti confermano questo entusiasmo crescente: l’ultimo aggiornamento, datato 26 luglio, ha registrato il superamento del dato della stagione 2024/25 (13.843 abbonamenti contro i 13.680 dell’anno scorso), e da allora le sottoscrizioni non si sono fermate.