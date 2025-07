Il nome in cima alla lista è quello di Davide Veroli (22), tornato al Cagliari dopo una stagione in prestito alla Sampdoria. Il Palermo dovrà però affrontare la concorrenza dello Spezia. Entrambe le società vorrebbero prendere il giocatore in prestito, ma il Cagliari, che ne valuta il cartellino intorno al milione di euro, sembra più orientato a una cessione definitiva. Veroli ha un contratto in vigore fino al 2028.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, sembra invece perdere consistenza la pista che porta a Nosa Obaretin (22), ora vicino all’Empoli. Il quotidiano romano evidenzia anche una questione regolamentare importante: nella rosa del Palermo, considerando l’inserimento di Bani, rimane un solo slot libero per i giocatori over 23. Per questo motivo, il club sarebbe orientato a inserire in rosa un profilo “Under”, sia per motivi tecnici che strategici.

In questa prospettiva si inserisce anche la ricerca di un nuovo portiere. Gomis sarà il titolare, ma serve un vice affidabile da individuare sul mercato, probabilmente un altro calciatore sopra i 23 anni. Sempre secondo il Corriere dello Sport, tra i nomi monitorati dal Palermo per il ruolo di secondo portiere c’è Jonathan Klinsmann (28), attualmente al Cesena, ma la pista più concreta porta a Luca Lezzerini (30), ex Brescia e attualmente svincolato.

È ormai certa invece la partenza di Sebastiano Desplanches (22), che andrà via per trovare maggiore continuità. La società, pur intenzionata a cederlo (la Cremonese in A lo osserva, ma è più probabile un trasferimento in B), studierà una formula che le consenta di mantenere il controllo sul cartellino del portiere titolare della Nazionale Under 21.

Infine, il quitiduano smentisce le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi su un interesse del Palermo per Azevedo Hernani (31), centrocampista del Parma. Ci sarebbero stati solamente contatti preliminari, ma il direttore sportivo e Inzaghi ritengono che il centrocampo attuale sia già molto competitivo e difficile da migliorare.