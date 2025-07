Verona – Virtus Verona oggi in diretta: dove vederla in streaming gratis, orario / Amichevole

Si accende il ritiro estivo dei gialloblù con un derby tutto veronese! Domenica 27 luglio 2025, l’Hellas scende in campo contro la Virtus Verona per un’amichevole che promette emozioni, test e spettacolo. Il match si disputerà a Folgaria, sede del ritiro estivo dell’Hellas Verona. Scopri qui dove vedere Verona-Virtus Verona in diretta streaming, l’orario della partita e il canale ufficiale della trasmissione. 🔍

Dove vedere Verona-Virtus Verona in diretta tv e streaming 🎥

La partita Verona-Virtus Verona sarà visibile in diretta streaming sul canale ufficiale del club scaligero

📺 Canale ufficiale:

▶️ YouTube – Hellas Verona FC

(link disponibile sul sito ufficiale e canale YouTube della società)

💻 Visibile su tutti i dispositivi:

•Smart TV

•Smartphone

•Tablet

•PC

A che ora si gioca Verona-Virtus Verona? ⏰

📅 Data: domenica 27 luglio 2025

🕠 Orario del calcio d’inizio: ore 17:30

📍 Luogo: Campo sportivo di Folgaria (TN), sede del ritiro estivo dell’Hellas Verona