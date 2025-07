Spezia-Lecce, c’è la diretta in chiaro: dove vederla gratis, canale, orario / Amichevole

Amichevole estiva di grande interesse tra due squadre di Serie B e Serie A: Spezia-Lecce si affronteranno domenica 27 luglio 2025 in un test precampionato che sarà trasmesso in chiaro e gratuitamente su un canale nazionale. Il match si disputerà nella suggestiva cornice della Raiffeisen Arena di Bressanone (BZ), sede del ritiro estivo dello Spezia.

Ecco dove vedere Spezia-Lecce in diretta TV, il canale gratuito che trasmette il match e l’orario ufficiale del calcio d’inizio. 🔍

Dove vedere Spezia-Lecce in diretta TV e streaming 🎥

La partita Spezia-Lecce sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente su Sportitalia, canale nazionale del digitale terrestre.

📺 Canale TV:

•Sportitalia – Canale 60 del digitale terrestre

💻 Streaming (in contemporanea con la diretta TV):

•Sito ufficiale: www.sportitalia.com

•App Sportitalia (disponibile su smartphone e tablet)

A che ora si gioca Spezia-Lecce? ⏰

📅 Data: domenica 27 luglio 2025

🕕 Orario del calcio d’inizio: ore 18:00

📍 Stadio: Raiffeisen Arena – Bressanone (BZ)

Un test importante per entrambi gli allenatori, con lo Spezia che prepara la nuova stagione in Serie B e un Lecce che punta alla salvezza in Serie A. L’occasione giusta per osservare nuovi acquisti e giovani talenti in campo.

Spezia-Lecce in chiaro: come seguirla gratis 📲

👉 Come vedere Spezia-Lecce in TV:

•Accendi la TV

•Sintonizzati sul canale 60 del digitale terrestre (Sportitalia)

👉 Come vederla in streaming:

•Collegati al sito sportitalia.com

•Oppure scarica l’app ufficiale Sportitalia