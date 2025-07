Sampdoria-Nuova Camunia in tv e streaming: dove vederla in diretta gratis, orario / Amichevole

📣 Prima amichevole estiva per la Sampdoria nel ritiro di Temù! La squadra blucerchiata affronta la Nuova Camunia, formazione bresciana di Seconda Categoria, per un test utile a rodare gambe e schemi in vista della nuova stagione di Serie B.

L’incontro sarà trasmesso in diretta TV, ecco tutte le info su dove vedere Sampdoria-Nuova Camunia, il canale, orario del match e come seguirlo in streaming. 🔍

Dove vedere Sampdoria-Nuova Camunia in diretta tv e streaming 🎥

La partita sarà visibile in diretta televisiva gratuita su Telenord, emittente ligure.

📺 Canale TV:

•Telenord (disponibile in Liguria sul digitale terrestre)

💻 Streaming in diretta:

•Sul sito ufficiale di Telenord.it

•Tramite le pagine social ufficiali di Telenord (in base alla disponibilità)

A che ora si gioca Sampdoria-Nuova Camunia? ⏰

📅 Data: 27 luglio 2025

🕠 Orario del calcio d’inizio: ore 17:30

📍 Luogo: Centro sportivo di Temù (BS), sede del ritiro estivo blucerchiato

Come seguire la partita su Telenord 🖥️

🔹 In TV:

Sintonizzati su Telenord sul digitale terrestre (visibile in tutta la Liguria).

🔹 In streaming:

1.Vai su www.telenord.it

2.Cerca la sezione dedicata alla diretta Sampdoria

3.Clicca sul player live e guarda la partita dalle ore 17:30

📱 La diretta può essere visibile anche da smartphone e tablet.