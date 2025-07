Ritiro Palermo, 15° giorno: la seduta mattutina / LIVE

ORE 10.38 – I rosa lavorano su situazioni di palla inattiva, sia a favore che contro.

ORE 10.31 – Con gli arancioni, in campo in nove, c’è anche Soligo. A completare la squadra: Squillacioti, Nicolosi, Ceccaroni; Vasic, Gomes, Ranocchia, Palumbo, Brunori e Pohjanpalo.

ORE 10.28 – Squadra rosa composta da: Gomis; Diakitè, Peda, Avena; Gyasi, Segre, Blin, Di Francesco, Augello; Corona, Le Douaron.





ORE 10.25 – Inzaghi schiera due squadre per lavorare su situazioni classiche di gioco: pressing 3 contro 3, scivolamenti difensivi in fase di non possesso e utilizzo dell’ampiezza sugli esterni.

ORE 10.17 – Magnani, Pierozzi e Lund non sono presenti con il resto della squadra.

ORE 10.08 – I rosa, divisi in quattro gruppi, svolgono una prima fase di attivazione motoria in un percorso a ostacoli.

ORE 10.05 – Inizia l’allenamento.

Il Palermo torna in campo per la seduta mattutina nel quindicesimo giorno di ritiro in Valle d’Aosta. A partire dalle ore 10.00 la diretta testuale dell’allenamento su Stadionews.

