Palermo ‑ Bra, amichevole speciale: Sorrentino ritrova i rosanero da dirigente

Il Palermo giocherà la penultima amichevole del ritiro di Chatillon contro il Bra, una partita dal sapore speciale soprattutto per la presenza di Stefano Sorrentino come direttore tecnico del club piemontese. Non si tratta tra l’altro del primo ex rosa che Inzaghi e i suoi incontrano in questo pre campionato. L’ultima partita è stata infatti contro il Sondrio allenato da Marco Amelia, portiere del Palermo nella stagione 2008/09.

Il Bra si sta preparando per la Serie C

Il Bra è un club piemontese che rappresenta l’omonimo comune in provincia di Cuneo: i colori sociali della squadra sono il giallo e il rosso. Arriva da un’annata storica: nella stagione 2024/25, con il primo posto nel girone A di Serie D è arrivata la promozione in Serie C, siglata il 13 aprile 2025. Si tratta di un traguardo storico che ha riportato il club piemontese tra i professionisti dopo 78 anni di assenza.

Lo stadio del Bra (Attilio Bravi), tra l’altro, non è omologato per le partite di Lega Pro: per l’avvio della stagione infatti i piemontesi giocheranno temporaneamente a Sestri Levante, in provincia di Genova e a quasi 200 km da casa.





L’arrivo di Sorrentino

Il 15 luglio 2025 Stefano Sorrentino è stato ufficialmente nominato direttore tecnico del Bra. Il suo compito principale sarà quello di fare da tramite tra la proprietà, l’allenatore Fabio Nisticò e il ds Ettore Menicucci. L’arrivo di Sorrentino suona un po’ come una dichiarazione d’intenti, il club ha infatti intenzione di mantenere la categoria e per farlo sta provando ad affidarsi a profili esperti.

L’amichevole con il Palermo ha un sapore particolare: Sorrentino ha un legame profondo con la città e i tifosi rosanero. L’ex portiere ha militato con il club di viale del Fante tra il 2013 e il 2016 per un totale di 120 presenze, giocando quasi due anni da capitano del club.

Come gioca il Bra

Il Bra ha vinto il girone A di Serie D con un 3-5-2. La formazione tipo schierata dal confermato tecnico Nisticò era la seguente: Ribero; Zenon, Legal, Sganzerla, Mawete; Giallombardo, Gerbino, Perseu, Pautassi; Aloia, Minaj.

