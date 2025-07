Palermo – Bra, la probabile formazione dei rosa: Inzaghi sperimenta

Inzaghi lo aveva anticipato: l’amichevole contro il Bra – formazione di Serie C – sarà l’occasione per dare spazio a chi ha giocato meno nella sfida contro il Sondrio.

Le indicazioni emerse dalla rifinitura confermano questa intenzione. Il sistema di gioco provato è sempre il 3-5-2, con l’assenza quasi certa di Palumbo, ancora lontano dalla forma ottimale e destinato a restare fuori anche dalla panchina per questa quarta uscita del ritiro.

In porta dovrebbe essere confermato Gomis. La difesa a tre vedrà Diakité nel ruolo di braccetto destro, Peda al centro e il giovane Avena sul centrosinistra. Sulle fasce confermati Gyasi e Augello, mentre in mezzo al campo sono stati provati Segre e Blin, entrambi utilizzati solo per mezz’ora nell’ultima amichevole.





Una novità interessante riguarda Di Francesco, schierato da mezzala sinistra, un ruolo già ricoperto in passato a Palermo. Il suo compito sarà quello di fungere da raccordo tra centrocampo e attacco, con licenza d’inserimento. In avanti, spazio a Le Douaron e Corona, una coppia diversa rispetto a quella vista col Sondrio, composta da Brunori e Pohjanpalo.

Restano indisponibili Lund e Magnani, ancora alle prese con lievi problemi fisici: entrambi proseguono con programmi personalizzati, anche nella sessione mattutina. Anche Pierozzi è rimasto ai margini durante la rifinitura e la sua presenza per il match appare in forte dubbio.

La probabile formazione (calcio d’inizio alle 17.30)

PALERMO (3-5-2): Gomis; Diakité, Peda, Avena; Gyasi, Segre, Blin, Di Francesco, Augello; Le Douaron, Corona.

Indisponibili: Lund, Magnani, Palumbo, Pierozzi

