Palermo – Athletic, amichevole il 6 agosto a Torretta

Il Palermo aggiunge un nuovo impegno al già fitto calendario estivo. Il 6 agosto, pochi giorni dopo la fine del ritiro in Valle d’Aosta (prevista per il 31 luglio), i rosanero affronteranno in amichevole l’Athletic Club, neopromosso in Serie D. Manca soltanto l’ufficialità da parte dei due club per quanto riguarda l’orario del match.

La partita si disputerà a porte chiuse presso il centro sportivo di Torretta e rientra in un’agenda ricca di appuntamenti. Dopo l’ultima amichevole valdostana del 30 luglio contro l’Annecy, formazione di Ligue 2 francese, i rosa scenderanno in campo contro l’Athletic il 6 agosto, prima del prestigioso confronto contro il Manchester City del 9 agosto allo stadio “Barbera”, un vero e proprio vernissage in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia contro la Cremonese.

L’organizzazione dell’amichevole conferma i buoni rapporti tra le due società. Il direttore generale dell’Athletic Palermo, Giorgio Perinetti, ha avuto modo di incontrare l’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, e il direttore sportivo, Carlo Osti, con cui condivide un rapporto di lunga data.





Non va dimenticato, inoltre, il legame professionale tra Perinetti e Pippo Inzaghi, avendo lavorato insieme ai tempi del Venezia. Gli intrecci tra i due club sono numerosi e la sfida del 6 agosto rappresenta anche un’occasione per rafforzarli ulteriormente.

