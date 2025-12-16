CorSport - "Palermo, un bunker vincente" ​​

Il Palermo guarda con fiducia alle ultime gare del girone di andata puntando sulla solidità difensiva, vero punto di forza della squadra di Inzaghi. I tre successi consecutivi ottenuti nelle ultime tre partite hanno rilanciato i rosanero nella corsa alla promozione diretta e confermato come la capacità di subire pochi gol rappresenti una base fondamentale su cui costruire risultati e ambizioni.

La vittoria contro la Sampdoria ha offerto ulteriori segnali incoraggianti: oltre ai tre punti, è arrivato il terzo successo casalingo di fila accompagnato dal terzo clean sheet consecutivo al “Barbera”, una sequenza già riuscita nella prima fase del campionato contro Frosinone, Bari e Venezia. Per Inzaghi, “blindare” la porta nelle gare interne sta diventando una piacevole abitudine, certificata dal primato in Serie B per clean sheet casalinghi (6), condiviso con la Juve Stabia.

In stagione i clean sheet complessivi salgono a otto, considerando anche la gara di Coppa Italia a Cremona e il successo esterno contro il Sudtirol, unica occasione in cui il Palermo non ha subito gol lontano da casa. Proprio il rendimento in trasferta resta il principale aspetto da migliorare: i rosanero incassano reti da sei gare consecutive fuori casa e la prossima sfida ad Avellino sarà anche l’occasione per provare a invertire questa tendenza.







Resta comunque un dato significativo: con appena 11 gol subiti, il Palermo vanta insieme al Modena la migliore difesa del campionato, conferma dei passi avanti compiuti in termini di compattezza, organizzazione e solidità dell’intero reparto. Lo riporta il Corriere dello Sport.