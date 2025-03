Cosenza, Dalle Mura: “Salvezza difficile ma ci crediamo. Contro il Catanzaro…”

Christian Dalle Mura, difensore centrale del Cosenza, ha rilasciato un’intervista a “11 in Campo”, trasmissione di LaC News. Tra i tanti temi toccati, ha parlato soprattutto della possibilità di salvezza dei lupi.

“Innanzitutto ci voleva questa vittoria per continuare a sperare in questa nostra missione. Noi lavoriamo settimanalmente per portarla a termine, consapevoli che è difficile ma non impossibile – ha ammesso – e che può essere anche un’opportunità per tutti noi. Ci siamo chiusi più volte negli spogliatoi e visto le cose su cui lavorare”.

In vista del derby di domenica contro il Catanzaro, il difensore ha dichiarato: “Domenica non sarà come le altre poiché è una partita molto sentita da ambo le parti, ma la prepareremo come sempre nel migliore dei modi, cercando di racimolare il più possibile. Mi auguro sia una bella partita, caratterizzata dallo spettacolo. Peccato per i nostri tifosi dal momento che non potranno sostenerci. Quando giochi contro Iemmello non ti puoi deconcentrare, ma sarà una bella sfida per me personalmente.”





