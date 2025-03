Messina – Catania, il derby siciliano sarà visibile in chiaro su Telecolor

Messina – Catania, match della 32a giornata di Serie C, sarà trasmesso in chiaro sull’emittente televisiva Telecolor. La partita è in programma domenica 16 marzo alle ore 19:30.

L’emittente curerà l’incontro con una trasmissione dedicata con ampio pre partita, oltre che tutte le interviste al termine dell’incontro.

Partita che vale tanto per entrambe le squadre. Il Messina sta attraversando un periodo complicato: dopo la penalizzazione di 4 punti in classifica, è arrivata la terza sconfitta consecutiva in campionato, per mano dell’Avellino, con il punteggio di 0 – 1. Attualmente i peloritani occupano il terzultimo posto in classifica con 15 punti. Prima di questo match, però, ci sarà il turno infrasettimanale, in cui il Messina affronterà la Cavese, mentre il Catania se la vedrà con la Turris. Gli etnei, invece, si trovano attualmente al settimo posto in classifica con 41 punti, in un momento positivo dal punto di vista dei risultati.





