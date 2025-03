Cosenza, il sindaco: “Imprenditore locale ha manifestato interesse per il club”

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha parlato della possibilità di acquisizione del club rossoblu da parte di un imprenditore locale.

“Da un mese a questa parte, cioè dall’incontro con la stampa, c’è stata una novità. Un imprenditore cosentino mi ha manifestato l’intenzione di acquistare la società dal presidente Guarascio – afferma, parole riportate da Cosenza Channel -. Dopo aver parlato con me, l’imprenditore dovrebbe aver interloquito anche con il presidente Guarascio nei giorni scorsi. L’imprenditore con cui ho parlato mi ha anche detto che potrebbe coinvolgere altri cosentini”.

Il Cosenza, al momento di proprietà di Eugenio Guarascio, non naviga in buone acque e anche virtù di una penalizzazione di 4 punti è ultimo in classifica in Serie B.