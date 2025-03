Palermo, voglia di gioire: un assaggio di quello che potrebbe essere e finora non è stato

C’è voglia di Palermo. C’è voglia di tornare a gioire. I tifosi, non solo quelli dello “zoccolo duro”, non vedono l’ora di poter scatenare la fantasia, sognare un ritorno nel calcio che conta e – se è il caso – negare anche a se stessi perfino la bruttezza di certi spettacoli visti negli ultimi due anni.

Entusiasmo e voglia di grandi emozioni

Dall’altra parte, anche il Palermo comincia ad assaporare i lati positivi di una piazza calcistica ‘calda’ come poche altre in Italia e vorrebbe provare i brividi calcistici, finora sconosciuti, che hanno fatto innamorare giocatori ben più famosi come Dybala, Toni, Miccoli, Pastore e tanti altri che hanno fatto parte dell’era zampariniana, piena zeppa di tante partite in Serie A e di molti ‘sgambetti’ alle big.

L’altra sera, per salutare tre giocatori che si sono prestati a firmare maglie, palloni e a fare selfie, si sono dati appuntamento centinaia di tifosi, soprattutto giovani. Ed è stata una festa, per loro ma probabilmente anche per Audero, Blin e Magnani, che sono usciti arricchiti da questa esperienza.





Il legame con la città: segnali di apertura

Due pareggi (perfino beffardi come Spezia e Mantova) e due vittorie – quelle che definiremmo il “minimo sindacale” per una squadra costruita per vincere – hanno fatto di nuovo percepire quello che… potrebbe essere e finora non è stato. Queste iniziative hanno una natura pubblicitaria e commerciale – Alcott è uno sponsor di primo piano del Palermo – e già sono state fatte nel recente passato. Ma l’impressione, diciamo la sensazione eterea, è che anche il Palermo anglo-arabo sta comprendendo bene la necessità di ‘uscire’ dal fortino blindato di Torretta e di vivere un po’ di più il rapporto con la città e con i suoi tifosi.

Da un paio di settimane ho la percezione che qualcosa, in questo senso, stia cambiando e probabilmente l’arrivo di Carlo Osti ha portato un po’ di equilibrio e serenità a tutto l’ambiente. So bene che a decidere gli umori della piazza sono sempre e soltanto i risultati e non dimentico nemmeno che il ritardo accumulato in classifica resta grave e ovviamente incomprensibile, considerato il livello tecnico dell’organico.

Sarebbe perfino opportuno, magari, sostituire per una volta una lezione tecnica con la proiezione dei tanti momenti di “follia collettiva” che accompagnarono gli ultimi due mesi della stagione di Baldini, culminata con una promozione in Serie B impensabile a poche giornate dal termine della stagione regolare. Solo Brunori (e Buttaro), dell’attuale organico, sa di cosa sto parlando e può capire come la benzina dell’entusiasmo può fare volare una squadra.

Sampdoria – Palermo, vincere per autostima e futuro

Proprio per questo motivo la partita con la Sampdoria assume un’importanza maggiore e dovrebbe responsabilizzare tutti sul fatto che una vittoria, la terza consecutiva mai raggiunta in questa stagione, avrebbe un effetto deflagrante, farebbe riempire lo stadio contro la Cremonese come mai quest’anno, potrebbe dare una autostima di cui c’è forte bisogno. Ecco perché nemmeno un pareggio – comunque utile per la classifica – potrebbe essere sufficiente, ecco perché nelle dieci partite che restano bisogna costruire quella mentalità vincente che finora è mancata e che sarebbe la migliore credenziale in vista dei playoff.

Troppo ottimismo? Forse. So bene che finora le disillusioni sono state troppe. Ma anche chi scrive ogni giorno di calcio – e non ne può più di raccontare e ‘bacchettare’ mediocri pareggi o peggio ancora mortificanti sconfitte con avversari come Carrarese e Cittadella – ha il diritto e il dovere di sperare in tempi migliori.

