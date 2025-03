Palermo, un sabato mai visto: prima volta alle 17.15 in questa stagione

In 29 giornate di campionato, il Palermo ha giocato solo sette partite di sabato, senza mai scendere in campo alle 17.15. La sfida contro la Sampdoria, valida per la 30a giornata, segnerà quindi la prima volta in questa stagione in cui i rosanero giocheranno in questo orario.

Nonostante il sabato sia tradizionalmente il giorno dedicato alla Serie B, il Palermo ha disputato la maggior parte delle sue gare in altre fasce temporali. Il bilancio delle sette partite giocate di sabato è equilibrato: tre sconfitte (Pisa, Carrarese, Sassuolo), due pareggi (Cesena, Modena) e due vittorie, entrambe nel girone d’andata: 3 – 1 contro la Juve Stabia e 2 – 0 contro la Reggiana.

Negli ultimi due mesi e mezzo, i rosanero sono scesi in campo prevalentemente di domenica, ad eccezione del Boxing Day del 26 dicembre, quando hanno battuto il Bari 1 – 0, e dell’anticipo del 26 gennaio perso 2 – 0 contro il Pisa. L’ultima partita giocata di sabato risale al 21 dicembre, quando il Sassuolo si è imposto 2 – 1 sugli uomini di Dionisi.





Affrontare la Sampdoria in un orario insolito potrebbe rappresentare una variabile da considerare, soprattutto dal punto di vista della preparazione e della routine pre-gara. Alcune squadre, infatti, risentono delle variazioni nel calendario, con prestazioni migliori o peggiori a seconda degli orari e della distribuzione delle partite settimanali.

Il Palermo proverà a conquistare la terza vittoria consecutiva, un traguardo che finora non è mai stato raggiunto in questa stagione. Questo obiettivo è fondamentale non solo per la classifica, ma anche per consolidare la fiducia del gruppo e riaccendere l’entusiasmo dei tifosi in vista della successiva gara con la Cremonese, vero e proprio scontro diretto che si giocherà al “Barbera”.

Con dieci giornate ancora da disputare, la squadra di Dionisi punta a raccogliere più punti possibili per migliorare la propria posizione in zona playoff. Attualmente, il quarto posto occupato dal Catanzaro dista solo cinque punti, lasciando ancora margini di miglioramento.

