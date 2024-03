Così all’andata: il Lecco vince a Palermo, inizio della prima crisi per i rosa

Con lo Spezia c’erano state le prime avvisaglie, contro il Lecco una sconfitta pesante che certificava l’inizio della prima crisi per il Palermo. Era il 29 ottobre 2023, undicesima giornata di Serie B; i rosa erano reduci dalle vittorie prima della sosta con Südtirol e Modena e dal pari in rimonta con lo Spezia. Momento sicuramente più complicato per i lombardi, che nelle quattro gare precedenti avevano collezionato tre sconfitte e una vittoria.

Il Palermo si rende subito pericoloso a inizio gara con Mancuso, ma la sua conclusione dall’interno dell’area di rigore trova la risposta del portiere. All’8′ sono gli ospiti a passare in vantaggio, grazie alla girata di Crociata che, appostato sul secondo palo e completamente dimenticato dalla difesa rosa, deposita facilmente il pallone in rete. Pochi minuti più tardi tripla chance clamorosa per il Palermo: il primo tentativo è di Soleri, che calcia da pochi passi a botta sicura e il pallone viene salvato sulla linea, il secondo è di Stulac da fuori area dopo aver raccolto la corta respinta della difesa del Lecco e sulla seguente parata di Melgrati il pallone carambola su Soleri che incredibilmente manda alto.

Il Palermo attacca ma a segnare è ancora il Lecco: al 41′ fuga sulla sinistra di Caporale, cross basso e gol in spaccata di Sersanti. Nel finale di primo tempo, Stulac calcia una punizione splendida ma Melgrati non ci sta e con una risposta spettacolare manda il pallone sulla traversa. Ad inizio ripresa c’e’ tempo per un’altra traversa, questa volta è Soleri a colpirla con un bel colpo di testa. I rosa assediano la porta di Melgrati ma né Insigne né Henderson trovano il bersaglio grosso. Negli ultimi istanti di gara Lucioni guadagna un calcio di rigore, grazie a un tocco di mano avversario e al 51′ della ripresa Brunori riesce ad accorciare le distanze dagli 11 metri. Il gol non basta ai rosa per completare la rimonta, vince il Lecco.

Dopo l’11a giornata il Palermo (con una gara in meno rispetto alle concorrenti) si trovava al quarto posto con 20 punti, sei in meno del Parma capolista ma a una lunghezza dal secondo posto. Il Lecco, invece, con la vittoria al “Barbera” abbandonava l’ultimo posto in classifica e si metteva alle spalle FeralpiSalò e Ternana. Oggi, dopo 28 partite, i rosanero si trovano al sesto posto a 5 lunghezze dal Venezia quarto, piazzamento che consentirebbe di saltare il primo turno dei playoff. Situazione di classifica drammatica invece per il Lecco, ultimo in classifica a quota 21 punti, a 7 lunghezze di distanza dalla zona playout.

