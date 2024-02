Così all’andata: Stulac fa volare il Palermo, trionfo al 97′

Un’altra sfida che si ripete dopo poco tempo, proprio come col Como. Il 26 dicembre 2023, nell’ ultima giornata del girone d’andata, il Palermo batteva la Cremonese all’ultimo respiro grazie alla rete di Stulac su calcio di punizione.

I rosanero erano reduci da due pareggi (contro Parma e Como) e una vittoria (contro il Pisa), il periodo più complicato sembrava alle spalle ma ci voleva una vittoria ‘pesante’ per spiccare nuovamente il volo. La gara con la Cremonese, però, comincia male per i rosanero: dopo appena sette minuti i grigiorossi passano in vantaggio con Ghiglione. Al 20′ del primo tempo, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Henderson disegna un cross splendido con il destro, al centro dell’area di rigore incorna di gran carriera Nedelcearu che sigla il pareggio. Dodici minuti più tardi Ghiglione va sul fondo sulla destra, il suo cross scavalca tutti e finisce sul mancino di Castagnetti, la volée con cui impatta il pallone è magistrale e anche questa volta Pigliacelli non riesce ad impedire che la palla entri in rete.

Nel secondo tempo la Cremonese sfiora più volte il gol che potrebbe chiudere il match, ma al 27′ della seconda frazione di gioco il Palermo rimette la partita sul binario giusto con Di Francesco. Le emozioni non finiscono qui e al settimo minuto di recupero ecco l’apoteosi: Stulac si incarica di battere una punizione da posizione piuttosto defilata, la sua traiettoria è velenosa e s’insacca in rete, con la complicità del portiere ospite Jungdal. Il Palermo la spunta all’ultimo istante, mandando in visibilio il pubblico rosanero.

Con la vittoria il Palermo raggiungeva proprio la Cremonese al quinto posto in classifica a quota 32 punti, a tre lunghezze dal Venezia secondo e nove dal Parma capolista. Ora la differenza tra le due squadre è di un solo punto, c’è il secondo posto in palio.

