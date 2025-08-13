Cremonese – Palermo, arbitra Zanotti: prima volta con i rosanero

Sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini l’arbitro di Cremonese – Palermo, gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, in programma sabato 16 agosto alle ore 21.15. Si tratta del primo incrocio con i rosanero.

Zanotti è stato promosso lo scorso 1° luglio nella CAN, la Commissione che riunisce gli arbitri di Serie A e Serie B. Per lui si tratta di un debutto assoluto ai massimi livelli, motivo per cui il designatore ha scelto di affiancargli al VAR un profilo di grande esperienza come Aureliano.

Nonostante la giovane esperienza nella categoria, Zanotti è già considerato uno dei fischietti più promettenti del panorama italiano: a confermarlo c’è la direzione della recente finale playoff di Serie C tra Ternana e Pescara, affidata proprio a lui.





Gli assistenti saranno Belsanti e Biffi, mentre come quarto uomo è stato scelto Marcenaro. Accanto ad Aureliano ci sarà Prenna come Avar.

La designazione completa

CREMONESE – PALERMO Sabato 16/08 h. 21.15

ZANOTTI

BELSANTI – BIFFI

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: PRENNA

