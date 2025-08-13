Dionisi: “Per la Serie A sono favorite le tre retrocesse. Ci aggiungo Bari e Modena”

Alessio Dionisi, ex allenatore del Palermo, è stato intervistato per La Gazzetta e ha parlato del campionato di Serie B che sta per cominciare, indicando le sue favorite per la promozione.

“Favorite? Le tre retrocesse, che stanno cambiando bene e hanno ancora in casa giocatori da Serie A: sono sempre le prime favorite per risalire. Poi ci sono le squadre che hanno fatto i playoff e hanno cambiato poco (a parte la Juve Stabia che sta facendo una rivoluzione) e quindi possono dare continuità al lavoro dell’anno scorso. Ci aggiungo Bari e Modena che stanno facendo ottime cose e hanno aspettative importanti”, afferma Dionisi.

“E comunque dico una cosa: la Samp mi pare trascurata, però alla fine potrebbe nascere una buona squadra ed è sempre… la Samp. Infine dico che le neopromosse dell’anno scorso devono migliorarsi al secondo anno e quindi mi aspetto altri miglioramenti, vedi Mantova e Carrarese“, continua.





Dionisi si avventura anche nel pronostico sul capocannoniere del campionato: “Sarà una frase fatta, ma i gol li fanno sempre i soliti. Mi sento di puntare su gente che ha lasciato il segno, come Iemmello e Tutino: chi è andato in doppia cifra negli ultimi anni ci andrà ancora. Ma mi aspetto anche qualche ragazzo in doppia cifra, magari Vlahovic che ha buone prospettive: è difficile incidere al primo anno, ma glielo auguro. O Adorante, che ha già fatto bene l’anno scorso e Stroppa lo metterà nelle condizioni di fare tanti gol, con quei compagni e quel tipo di gioco: è uno di quei 9 che in Italia stanno mancando”.

