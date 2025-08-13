Aramu: “Palermo e Venezia favorite per la Serie A”

Mattia Aramu, fantasista al momento svincolato, è stato intervistato per La Gazzetta e ha parlato del campionato di Serie B, indicando le due squadre per lui favorite alla promozione.

“Palermo e Venezia su tutte, Mantova come sorpresa – afferma – . Queste sono le squadre che mi piacciono di più. Il Mantova ha mantenuto la struttura delle scorse stagioni e in quella società sanno fare le cose per bene. Davanti, comunque, ci sono Palermo e Venezia per il mercato, per i giocatori che al momento sono rimasti e per aver scelto due allenatori vincenti come Inzaghi e Stroppa: questa è una cosa fondamentale per vincere la B”.

“Anche il Modena mi piace, soprattutto per il mercato che ha fatto. Le altre sono tutte outsiders, squadre che possono vincere il campionato ma anche lottare per la salvezza, perché la B è sempre molto incerta e insidiosa. Lo stesso discorso vale per le retrocesse, che devono stare molto attente, vista la lezione ricevuta dalla Salernitana l’anno scorso”, conclude.





