Palermo, in porta si cerca un big: Turati stuzzica, ma ci sono altre opzioni

Sono ore di interlocuzioni, call e riflessioni in casa Palermo. L’infortunio di Alfred Gomis ha colto di sorpresa la società: l’impressione è che il portiere senegalese fosse destinato a mantenere il ruolo di titolare per la stagione. Aveva convinto il suo recupero fisico dall’infortunio precedente e sul piano della personalità aveva superato l’esame: ma la sfortuna si è accanita su di lui.

Nell’immediato, a difendere la porta rosanero sarà Francesco Bardi, affidabile secondo con alle spalle 270 presenze in Serie B, ma è chiaro che in viale del Fante si stanno già facendo valutazioni concrete in ottica mercato.

Le riflessioni si basano su due considerazioni principali. La prima riguarda le condizioni di Gomis: l’infortunio non è grave come quello dello scorso anno, ma lo terrà lontano dal campo presumibilmente per due mesi. La seconda è legata alle liste: i portieri sono interscambiabili in qualsiasi momento della stagione, un dettaglio non irrilevante considerando che la lista degli over è al momento completa.





Turati stuzzica

Il Palermo sembra intenzionato a sondare il mercato per un profilo di alto livello, ma senza decisioni affrettate: per strappare un portiere alla Serie A servirebbe un investimento importante. Il d.s. Osti ha già avviato contatti esplorativi, ma le trattative vere e proprie inizieranno dopo Ferragosto. Tra i nomi possibili c’è Stefano Turati, classe 2001, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Monza. Reduce da due stagioni in Serie A con alti e bassi, in B ha già disputato campionati di spessore con Reggina e Frosinone, conquistando anche una promozione.

La situazione in casa Sassuolo è però intricata: l’arrivo imminente di Arijanet Muric dall’Ipswich Town potrebbe cambiare le gerarchie, spingendo Turati a valutare l’addio. Alle sue spalle restano Alessandro Russo e Gianluca Satalino, entrambi nel mirino di club di B e C, e Gioele Zacchi, rientrato dal Latina e in attesa di capire il proprio futuro. In questo quadro, Turati potrebbe vedere nel Palermo l’occasione giusta per rilanciarsi.

Šemper, Joronen e Gollini le altre piste

Il profilo di Turati non è l’unico sul taccuino rosanero. C’è anche Adrian Šemper, portiere del Pisa che Inzaghi conosce bene, attualmente insidiato da Scuffet, appena arrivato con un contratto triennale. Anche lui potrebbe decidere di ripartire dalla Serie B oppure rimanere in Toscana e giocarsi il posto da titolare.

Un’opzione più ‘semplice’ è quella di Jesse Joronen: classe 1993, reduce da una stagione difficile con il Venezia (solo otto presenze in Serie A e diversi errori), è attualmente svincolato. Nei suoi trascorsi in Serie B, però, ha sempre offerto garanzie.

Resta sullo sfondo l’idea Pierluigi Gollini, ora alla Roma ma che non gioca più di 20 partite dalla stagione 2020/21, quando indossava la maglia dell’Atalanta. È invece definitivamente tramontata la pista Klinsmann: la trattativa con il Cesena prevedeva uno scambio con Gomis e il suo infortunio ha fatto saltare tutto.

