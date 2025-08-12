Bardi: “Un privilegio essere a Palermo. Sono pronto a fare la mia parte”

Francesco Bardi, nuovo portiere del Palermo, nella sua prima conferenza stampa in maglia rosanero ha commentato la situazione legata al ruolo dopo l’infortunio di Gomis, soffermandosi sugli ultimi sviluppi e sulle scelte della società.

“Per me è un privilegio essere a Palermo. Poco da dire sui tifosi, col City è stato un momento emozionante. Noi nuovi abbiamo capito l’importanza del Palermo per la città. Dobbiamo sentire la responsabilità e trasformarla in carica. Sono arrivato da pochi giorni, ho trovato un gruppo sano e forte. Mi sono messo a disposizione dell’allenatore e della società. Il mio pensiero è sul quotidiano”, dice.

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA





“La squadra è la cosa più importante – continua – . Sono a disposizione, mi impegnerò al massimo, abbiamo voglia di dimostrare. Non pensiamo al singolo ma al gruppo. Vogliamo fare un campionato importante. È stata una trattativa lunga, durata un po’ di tempo. Era quello che volevo, ho spinto per venire al Palermo. La scelta è stata facile. Darò tutto me stesso. Con Inzaghi abbiamo avuto modo di conoscerci, è molto esigente e sono d’accordo con lui. Le partite si vincono con l’atteggiamento giusto”.

“Durante la pausa (era svincolato, ndr.) mi sono sempre allenato, tengo al mio corpo. Ho esperienza, sono sicuro di potermi impegnare al massimo per alzare il livello della squadra. La Serie B è imprevedibile, noi dobbiamo pensare di partita in partita. Il mio impegno sarà massimo, mi sento parte importante di un progetto”.

“Vido mi ha parlato benissimo di Palermo. Vengo da diversi campionati di Serie B, ho accumulato esperienza che può sempre servire. Non dobbiamo sbagliare mai l’atteggiamento. Degli ex portieri rosanero ricordo Sirigu, c’è una tradizione importante tra i pali. Ho avuto la fortuna di conoscere Pastore e mi ha fatto una grande impressione”.

LEGGI ANCHE

BIGON: “ECCO PERCHÉ INZAGHI HA SCELTO IL PALERMO”

PALERMO, AL VIA IL TOTO PORTIERE