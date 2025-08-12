De Vries: “Abbiamo l’obiettivo di riportare il Palermo ai fasti del passato”

Roel de Vries, direttore operativo del City Football Group, è stato intervistato per i canali ufficiali del club rosanero e ha parlato degli obiettivi del CFG per il Palermo.

La passione dei tifosi rosanero ha impressionato anche de Vries: “È proprio questo il motivo per cui siamo a Palermo. Il calcio, qui, ha una storia secolare. C’è una passione autentica e profonda per questo sport. Ed è per questo che siamo così entusiasti di essere qui, con l’obiettivo di riportare il Palermo ai fasti del passato“.

Sull’amichevole, dice: “È stata una partita davvero storica, sia per il Palermo che per il Manchester City. Credo siano passati oltre dieci anni dall’ultima volta in cui una squadra di Premier League è venuta a giocare qui. Il Manchester City non era mai stato in Sicilia: una terra che rappresenta un punto di riferimento iconico per il calcio”.





Un match che è stato anche l’occasione per confrontarsi dal vivo: “Lo staff del City ha condiviso molte attività con quello del Palermo. C’è grande collaborazione, si lavora fianco a fianco, e anche per i calciatori questa è stata un’occasione per confrontarsi con altri giocatori del gruppo e conoscersi meglio. I benefici, per entrambe le squadre, sono stati davvero tanti“.

