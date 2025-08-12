Gardini: “Oggi è tutto bello, ma saranno le partite a dire quanto di buono abbiamo fatto”

Giovanni Gardini, amministratore delegato e direttore generale del Palermo, è stato intervistato per i canali ufficiali della società rosanero e ha parlato dei prossimi passi in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

“La squadra, la società e la città hanno un obiettivo comune, sognare è la cosa più bella. Oggi è tutto bello, poi le partite dovranno dimostrare quanto di buono abbiamo fatto in fase di preparazione della stagione. Fuori dal campo stiamo facendo cose incredibili”, dice Gardini.

“L’amichevole col City è stata un motivo d’orgoglio – afferma – . Condividere la casa madre con una squadra come quella di Guardiola è uno step ulteriore di crescita. La dimensione del Palermo è in divenire, ricordiamoci da dove siamo partiti tre anni fa. Vedere lo stadio pieno e questa attenzione mediatica ci rendono orgogliosi”.





Gardini parla anche del tema stadio: “È un altro tassello che cercheremo di realizzare nel minor tempo possibile. Vogliamo dare alla città un’infrastruttura cardine per i nostri meravigliosi tifosi. Euro 2032 è un opportunità che va valutata e approfondita. Noi ci siamo e vogliamo farci trovare pronti. Il tempo dirà se ci sono le condizioni. Ora non siamo i capofila, ma faremo l’impossibile per riuscirci”.

LEGGI ANCHE

BIGON: “ECCO PERCHÉ INZAGHI HA SCELTO IL PALERMO”

PALERMO, AL VIA IL TOTO PORTIERE