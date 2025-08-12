Bigon: “Inzaghi ha scelto Palermo per le ambizioni del club”

Riccardo Bigon, direttore tecnico globale del City Football Group, è stato intervistato per i canali ufficiali della società rosanero e ha fatto il punto della situazione dopo la storica amichevole tra Palermo e Manchester City.

“L’amichevole col City è stata un’opportunità molto bella di vedere riunite due squadre del gruppo. Una gara importante per mettere minuti nelle gambe. Abbiamo visto che Palermo ha una forza di spingere la squadra che è a dir poco eccezionale, noi abbiamo la responsabilità di dare ai tifosi le giuste emozioni. Senza di loro è impossibile arrivare ai nostri obiettivi”, afferma Bigon.

Bigon spiega anche i retroscena dell’arrivo di Inzaghi in rosanero: “La solidità del club, dal punto di vista organizzativo e delle strutture, e le ambizioni sono state chiavi fondamentali per la scelta di Inzaghi. Come gruppo supportiamo gli allenatori, Osti è un direttore sportivo esperto e sa stare vicino al tecnico. Ci siamo perfettamente allineati. Noi abbiamo dei principi nel modo di giocare, ma il principio generale è cercare di vincere. Poi è chiaro che ogni allenatore ha il suo stile, ma i principi sono gli stessi”.





