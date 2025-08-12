Palermo, la conferenza stampa di Bardi / VIDEO

Francesco Bardi, nuovo portiere del Palermo, ha parlato nella sua prima conferenza stampa in maglia rosanero, soffermandosi sulla situazione tra i pali dopo l’infortunio di Gomis e sugli obiettivi personali. “Per me è un privilegio essere qui. Poco da dire sui tifosi: con il City è stato emozionante. Noi nuovi abbiamo capito subito quanto il Palermo significhi per la città. Dobbiamo trasformare questa responsabilità in carica. Ho trovato un gruppo sano e forte e mi sono messo a disposizione di allenatore e società”.

Il portiere ha ribadito la centralità del collettivo rispetto alle ambizioni individuali: “La squadra è la cosa più importante. Darò il massimo per contribuire a un campionato importante. È stata una trattativa lunga, ma volevo fortemente il Palermo. Con Inzaghi ci conosciamo: è esigente e condivido la sua visione. Le partite si vincono con l’atteggiamento giusto”.

Bardi ha raccontato di essersi sempre allenato durante il periodo da svincolato, mantenendo una buona condizione fisica. “Ho esperienza e posso aiutare ad alzare il livello della squadra. La Serie B è imprevedibile, dobbiamo ragionare gara dopo gara. Il mio impegno sarà totale, mi sento parte di un progetto importante”.





Qualche parola su consigli e ricordi: “Vido mi ha parlato benissimo di Palermo. Ho giocato molte stagioni in B e l’esperienza serve sempre. Non dobbiamo mai sbagliare atteggiamento. Degli ex portieri ricordo Sirigu, c’è una grande tradizione. Ho conosciuto Pastore e mi ha fatto una grande impressione”.

