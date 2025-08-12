Trapani, Liotti rescinde il contratto. Per la porta arriva Sposito / UFFICIALE

Due operazioni caratterizzano la giornata del Trapani: il club granata ha ufficializzato la risoluzione consensuale con il difensore Daniel Liotti e accolto il nuovo portiere Alex Sposito, arriva a titolo definitivo dalla Reggiana.

Il comunicato

La società Fc Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata del calciatore Alex Sposito. Portiere, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli. Ha collezionato più di 70 gare in Serie D con Campobasso e Taranto e oltre 40 presenze in Serie C con Pontedera, San Giuliano City e Olbia. Sposito arriva a Trapani a titolo definito dall’AC Reggiana 1919.

Queste le sue prime parole da calciatore granata: «Sono molto felice di essere qui. Ho scelto Trapani perché ha una storia importante, è una bella città con una tifoseria calorosa come piace a me. Il senso di appartenenza che i tifosi dimostrano venendo allo stadio fanno capire quanto ci tengano a questa squadra, dando ancora di più la carica a noi giocatori quando scendiamo in campo. Forza Trapani!».





Benvenuto in granata, Alex! Contestualmente la società rende noto di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del difensore Daniele Liotti.

