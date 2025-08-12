Manchester City, ceduto Grealish all’Everton: riscatto fissato a 57 milioni

Il Manchester City comunica la cessione in prestito di Jack Grealish: l’esterno inglese giocherà per l’Everton, che si è assicurato il diritto di riscatto fissato a 50 milioni di sterline, il corrispettivo in euro di circa 57 milioni.

Il comunicato

Jack Grealish si è unito all’Everton con un prestito stagionale. Grealish si trasferisce ai Toffees per la stagione 2025/26 dopo aver collezionato 157 presenze con il City, segnando 17 gol in quattro stagioni con il Club.

L’ala è arrivato all’Etihad Stadium dall’Aston Villa nell’agosto 2021, dopo aver scalato le classifiche e aver guidato i Villans alla promozione in massima serie dopo tre stagioni di assenza. La sua stagione d’esordio in azzurro lo ha visto realizzare un sogno d’infanzia, conquistando la sua prima medaglia in Premier League, prima di diventare parte integrante della squadra vincitrice del Triplete nella stagione successiva, nel 2022/23.





Grealish è stato titolare sia nella vittoria in FA Cup contro il Manchester United che in quella in Champions League contro l’Inter, mentre i Blues scrivevano la storia. I trionfi in Supercoppa UEFA, dove Grealish ha segnato il suo rigore nella serie di rigori, e la Coppa del Mondo per Club FIFA sono seguiti, mentre il City deteneva contemporaneamente i trofei “Big Five”.

Grealish ha aiutato i Blues a conquistare il quarto titolo consecutivo in Premier League, un record, nel 2023/24, ma ha dovuto fare i conti con gli infortuni, mentre la squadra di Pep Guardiola ha vissuto un campionato più difficile la scorsa stagione. In totale, Grealish ha vinto tre Premier League, una FA Cup, una UEFA Champions League, una Coppa del Mondo per Club FIFA e una Supercoppa UEFA durante la sua permanenza a Manchester. Tutti al Manchester City augurano a Jack la migliore fortuna per la sua permanenza all’Everton.