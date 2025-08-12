​​

Palermo Women, Rosalia Pipitone rimarrà alla guida della squadra / UFFICIALE

Redazione 12/08/2025 18:06

Tempo di conferme per il Palermo femminile: il club rosanero ha deciso di confermare Rosalia Pipitone alla guida della squadra anche per la stagione 2025/26.

Pipitone allena il Palermo femminile già dalla passata stagione, quando ha sostituito Antonella Licciardi: in precedenza aveva chiuso la carriera da portiere con la maglia rosanero.

Il comunicato

Il Palermo FC comunica di aver confermato Rosalia Pipitone alla guida tecnica della Prima Squadra femminile. A Pipitone le  congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.


