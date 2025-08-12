Jurgen Klopp è a Palermo: l’allenatore in vacanza con famiglia e amici / FOTO

Anche Jurgen Klopp a Palermo. L’allenatore, adesso in un ruolo dirigenziale ai vertici della Red Bull, è in vacanza nel capoluogo siciliano insieme alla moglie e a degli amici.

Per pochi giorni il tecnico tedesco non ha incontrato… Guardiola. Appena sabato l’allenatore spagnolo è stato a Palermo per motivi lavorativi, vale a dire l’amichevole contro i rosanero. Pep non ha comunque resistito e ne ha approfittato per visitare il santuario di Santa Rosalia con il suo staff.

