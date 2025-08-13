Palermo, l’ex Dionisi al commento tecnico di Monza-Inter su Sportitalia
Ancora Alessio Dionisi, ma questa volta non alla guida dei rosanero. L’ex allenatore del Palermo assume una nuova “veste” da Serie A.
Dionisi sarà infatti il nuovo commentatore di Monza – Inter per l’emittente Sportitalia e nello specifico si occuperà del commento tecnico.
La partentesi al Palermo dell’ex tecnico del Sassuolo è stata molto criticata, con un finale di stagione in cui imperversava una fortissima contestazione dei tifosi rosanero.