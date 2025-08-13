​​

Palermo, l’ex Dionisi al commento tecnico di Monza-Inter su Sportitalia

Redazione 13/08/2025 07:52

Ancora Alessio Dionisi, ma questa volta non alla guida dei rosanero. L’ex allenatore del Palermo assume una nuova “veste” da Serie A.

Dionisi sarà infatti il nuovo commentatore di Monza – Inter per l’emittente Sportitalia e nello specifico si occuperà del commento tecnico.

La partentesi al Palermo dell’ex tecnico del Sassuolo è stata molto criticata, con un finale di stagione in cui imperversava una fortissima contestazione dei tifosi rosanero.


