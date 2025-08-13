Calciomercato Palermo, Veroli si avvicina: la possibile formula del trasferimento

Il Palermo è ancora al lavoro per completare la rosa in questa fase di calciomercato. Dopo l’infortunio di Gomis, resta prioritaria la ricerca di un nuovo portiere, ma il d.s. Osti sta concentrando gli sforzi anche sulla difesa. L’obiettivo è chiaro: trovare un vice Ceccaroni con status under, poiché la lista degli over è già al completo.

In quest’ottica, si è fatto sempre più concreto il nome di Davide Veroli. Classe 2003, il difensore non rientra nei piani tecnici del Cagliari, proprietario del cartellino, e nella scorsa stagione ha giocato in prestito alla Sampdoria. Le parti sono al lavoro per definire la formula dell’operazione.

Veroli, operazione da 3 milioni

Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi con un prestito oneroso e diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Serie A dei rosanero. L’investimento complessivo si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro, cifra importante per un giovane dal potenziale interessante.





Veroli arriverebbe per crescere alle spalle di Ceccaroni, oggi titolare nelle gerarchie di Inzaghi. Dopo questa operazione, il Palermo punterà a chiudere per un portiere e non sono esclusi ulteriori colpi negli ultimi giorni di mercato, in vista della chiusura fissata per il 1° settembre.

