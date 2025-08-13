Palermo, che entusiasmo! Abbonamenti record: l’ultimo dato aggiornato

A Palermo si respira un entusiasmo che mancava da anni. L’ultimo aggiornamento sugli abbonamenti conferma una risposta eccezionale della piazza, convinta che questa possa essere la stagione giusta per il ritorno in Serie A.

Il club rosanero ha comunicato il dato ufficiale: 15.075 tessere già sottoscritte, in costante aumento e già ben oltre le 13.680 della scorsa stagione. Non si superava quota 15mila dal campionato 2009/10, quando gli abbonamenti furono 16.156, un traguardo che oggi appare alla portata.

L’incremento è costante dall’arrivo del City Group: 11.465 abbonati nel 2022/23, 12.603 nel 2023/24, 13.680 nel 2024/25, fino al dato attuale. Segnali concreti di un legame sempre più forte tra la squadra e la tifoseria.





Con qualche vittoria nelle prime uscite ufficiali e un paio di colpi di mercato di spessore, l’obiettivo dei 20mila abbonati – raggiunto l’ultima volta nel 2005/06, in piena Serie A – non sarebbe più utopia. Significherebbe la conferma definitiva di una città che crede nel grande salto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO, VEROLI SI AVVICINA

CREMONESE – PALERMO, L’ARBITRO DEL MATCH

PALERMO, IN PORTA SI CERCA UN BIG