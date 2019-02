Male, male, male. Sono pochi i rosanero a salvarsi dopo la debalche sul campo del Crotone. La difesa ha fatto acqua da tutte le parti, il centrocampo non ha fatto filtro e l’attacco – soprattutto nel primo tempo – ha costruito poco.

Per il Giornale di Sicilia, sono in pochi a salvarsi e vengono premiati solo Pomini, autore di un paio di grandi parate, e Jajalo, che ha provato a prendere in mano la squadra nel secondo tempo. Ecco i voti: Pomini 6.5, Szyminski 6, Bellusci 5, Rajkovic 5, Rispoli 6, Haas 5.5, Jajalo 6.5, Aleesami 5, Falletti 5, Moreo 5, Nestorovski 5, Murawski 5.

La Gazzetta dello Sport premia Rispoli come migliore del Palermo. Sufficienza anche per Szyminski, Moreo e Nestorovski. Ecco i voti: Pomini 5.5, Szyminski 6, Bellusci 4.5, Rajkovic 5, Rispoli 6.5, Haas 5, Jajalo 5.5, Aleesami 5, Falletti 5, Moreo 6, Nestorovski 6, Murawski 5.

Per il Corriere dello Sport, il peggiore del Palermo è Haas mentre vengono premiati con la sufficienza Bellusci e Rajkovic, autori di una partita non proprio esaltante, per usare un eufemismo. Ecco i voti: Pomini 6.5, Szyminski 6, Bellusci 6, Rajkovic 6, Rispoli 6.5, Haas 5, Jajalo 6.5, Aleesami 6.5, Falletti 6, Moreo 6.5, Nestorovski 6, Murawski 6.

