È il debito con i procuratori quello che più sta facendo penare il Palermo. Un’altra ingiunzione di pagamento (dopo quella di gennaio riguardante la cessione di Struna) è arrivata alla società rosanero, questa volta di 2,5 milioni.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, approfondisce la questione sottolineando che il procuratore ha agito per non perdere quanto gli spetta ma lo ha fatto nel momento cruciale per il passaggio di proprietà. I legali del Palermo stanno lavorando per trovare una soluzione; la più probabile sembra quella di cercare di convincere l’agente ad attendere almeno per un altro mese.

La cassa rosanero, infatti, al momento è vuota e un pignoramento bloccherebbe anche i crediti attesi, come la rata della mutualità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dalla Lega Serie B. L’ingiunzione potrebbe avere effetto anche sulla prossima scadenza degli stipendi; “se venissero immessi i 2,3 milioni necessari per il compenso dei dipendenti, il rischio sarebbe quello di vederseli pignorati“, scrive Giardina.

In campo, nel mentre, il Palermo è caduto sul campo del Crotone dopo una delle peggiori prestazioni del campionato. Tutta la squadra rosa ha deluso, sono stati commessi tanti errori anche dalla difesa che fino a questa partita era stata la più solida.

LEGGI ANCHE

CROTONE – PALERMO, GLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

POMINI: “SCONFITTA MERITATA”