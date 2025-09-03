Da Iachini a Colantuono, gli ex promuovono il Palermo: "Partenza di personalità" ​​

«Il miracolo è possibile. Il gruppo è esperto, costruito per vincere. Pippo è bravo e c’è un pubblico fantastico. Poter impostare la preparazione dal ritiro e indirizzare le scelte di mercato, poi, è fondamentale”.

Lo ha detto Beppe Iachini oggi su Repubblica. L’allenatore è stato intervistato insieme ad altri ex sul Palermo, tra questi anche Bortolo Mutti. “La mano dell’allenatore si può già intravedere. Inzaghi ha trasmesso la mentalità giusta che insieme all’ambiente sarà un binomio de-

terminante”.

Si pronunciano anche De Biasi (“Iniziare bene aiuta a compattare ambiente, organico e dà fiducia nel lavoro svolto”) e Colantuono: “c’è una proprietà di primissimo livello, così come la dirigenza con Carlo Osti che conosco molto bene ed è assolutamente all’altezza. I presupposti per la A ci sono tutti”.



