GdS – “C’è ancora il nodo Verre da risolvere, Berezynski resta in attesa”
La finestra di mercato si è chiusa due giorni fa, tuttavia il Palermo rimane attivo nella ricerca di un nuovo portiere, considerato che Di Bartolo è stato ceduto in prestito alla Nuova Sondrio.
I profili presi in considerazione sono necessariamente svincolati. Tra i nomi valutati figurano Lamanna, Marcone, Perucchini e Sepe, senza escludere l’eventualità di ulteriori candidature.
Per quanto riguarda il reparto difensivo, si attende la possibile cessione di Verre, che ha ricevuto alcune offerte dalla Grecia; il mercato nel Paese ellenico chiude venerdì 12. La sua partenza permetterebbe l’ingaggio del jolly difensivo Bereszynski.