Palermo, Pedullà promuove il mercato: “Il voto è 8”
Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha promosso con convinzione le operazioni condotte dal Palermo nella sessione estiva. Nelle pagelle dedicate alle squadre di Serie B, il giornalista ha assegnato ai rosanero il voto più alto.
Il mercato del Palermo è stato valutato con un 8 pieno: un giudizio significativo che certifica la bontà del lavoro del direttore sportivo Osti, capace di arricchire la rosa con elementi provenienti dalla Serie A e, al tempo stesso, di alleggerire l’organico liberandolo da giocatori considerati fuori dal progetto tecnico.
I voti di Pedullà
AVELLINO 6,5 BARI 7 CARRARESE 6 CATANZARO 7 CESENA 7 EMPOLI 7,5 FROSINONE 6,5 JUVE STABIA 6,5 MANTOVA 6 MODENA 7 MONZA 6,5 PADOVA 5,5 PALERMO 8 PESCARA 5,5 REGGIANA 6 SAMPDORIA 5 SPEZIA 6,5 SUDTIROL 6 VENEZIA 6,5 V.ENTELLA 6
1 thought on “Palermo, Pedullà promuove il mercato: “Il voto è 8””
Beh, se lo dice Pedulla’ siamo
a posto. O quasi…