Palermo, Pedullà promuove il mercato: "Il voto è 8" ​​

Palermo, Pedullà promuove il mercato: “Il voto è 8”

Redazione 03/09/2025 11:06

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha promosso con convinzione le operazioni condotte dal Palermo nella sessione estiva. Nelle pagelle dedicate alle squadre di Serie B, il giornalista ha assegnato ai rosanero il voto più alto.

Il mercato del Palermo è stato valutato con un 8 pieno: un giudizio significativo che certifica la bontà del lavoro del direttore sportivo Osti, capace di arricchire la rosa con elementi provenienti dalla Serie A e, al tempo stesso, di alleggerire l’organico liberandolo da giocatori considerati fuori dal progetto tecnico.

I voti di Pedullà

AVELLINO 6,5 BARI 7 CARRARESE 6 CATANZARO 7 CESENA 7 EMPOLI 7,5 FROSINONE 6,5 JUVE STABIA 6,5 MANTOVA 6 MODENA 7 MONZA 6,5 PADOVA 5,5 PALERMO 8 PESCARA 5,5 REGGIANA 6 SAMPDORIA 5 SPEZIA 6,5 SUDTIROL 6 VENEZIA 6,5 V.ENTELLA 6


LEGGI ANCHE

GLI EX PROMUOVONO IL PALERMO

1 thought on “Palermo, Pedullà promuove il mercato: “Il voto è 8”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *