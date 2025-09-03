Pelligra: "Inizio fantastico per il Catania, stiamo alzando l'asticella" ​​

Parla Rosario Pelligra. Il presidente del Catania ha affidato a LinkedIn le sue riflessioni sul brillante avvio di stagione degli etnei, a punteggio pieno dopo le due vittorie nelle prime giornate.

“Che fantastico inizio per il Catania FC – ha scritto – due successi consecutivi, un grande spirito di squadra e le nuove divise per tutti. Una tripla vittoria: in campo, in sala riunioni e insieme alla nostra comunità. Il Catania sta alzando l’asticella!”.

Pelligra ha poi aggiunto: “Siamo grati ai nostri giocatori, allenatori, partner e tifosi. La stagione è ancora lunga e il lavoro non è finito, ma con un punto di partenza così è facile immaginare dove possiamo arrivare”.





