Südtirol, infortunio per Merkaj: salterà la gara col Palermo
Tegola per il Südtirol: si ferma Silvio Merkaj. L’attaccante, costretto a lasciare il campo nell’ultima vittoria per 3-1 contro la Sampdoria, ha riportato uno stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio, come comunicato dal club sul sito ufficiale.
Merkaj salterà la sfida con il Palermo, in programma domenica 14 settembre alle 17.15. Restano da definire i tempi precisi di recupero, ma difficilmente l’attaccante riuscirà a tornare in campo nell’arco di dieci giorni.
Nella stagione 2021-22 con la maglia dell’Entella, Merkaj aveva trovato la via del gol contro i rosa. In quella occasione, però, il Palermo si impose 2-1, ipotecando i playoff di Serie C poi conquistati e vinti dalla squadra guidata da Baldini.
LEGGI ANCHE
PALERMO, PEDULLA’ PROMUOVE IL MERCATO