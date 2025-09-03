Reggiana, il d.s. Fracchiola: "Magnani giocatore importante, non ci siamo fatti sfuggire l’opportunità" ​​

Domenico Fracchiolla, direttore sportivo della Reggiana, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione sul mercato e ha parlato del ‘colpo’ Magnani, difensore che si è trasferito in prestito dal Palermo.

“A giugno nessuno avrebbe immaginato gli arrivi di Magnani, Novakovich e Tavsan, ma la Reggiana è una piazza ambita e tanti giocatori vogliono venire qui a giocare, per noi è un motivo d’orgoglio – afferma – . Si è presentata la possibilità di prendere Magnani, un giocatore importantissimo per la categoria, che voleva venire a Reggio, e non ci siamo fatti sfuggire l’opportunità, cambiando strategie”.

“La società mi aveva dato input precisi: creare una rosa con patrimonio e prospettiva – continua – . Credo che ci siamo riusciti. Rimpianti possibili? Certo, ma il lavoro è stato fatto in maniera giusta”.





