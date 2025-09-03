Spezia, il d.s. Melissano: “Esposito non ha chiesto di andare via, ha rifiutato il Besiktas”
Il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul mercato appena concluso. Tra i temi più caldi, quello legato a Salvatore Esposito, accostato a diversi club italiani e stranieri nel corso della sessione.
“Esposito? Ha rifiutato il Besiktas – ha spiegato Melissano –. È un segnale forte di attaccamento alla maglia. Lui non ha mai chiesto di andare via: le offerte sono arrivate, ma a un certo punto abbiamo deciso di respingerle”.
Il ds ha poi sottolineato la filosofia che ha guidato le scelte estive: “Il focus di questo mercato era mantenere punti fermi importanti, come dimostrano le permanenze di Esposito e Wisniewski. Sono ragazzi davvero legati alla maglia e hanno un contratto fino al 2027”.
