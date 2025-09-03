Palermo, Inzaghi si gode la Sicilia: visita alla Valle dei Templi / FOTO ​​

Il campionato di Serie B si è fermato per la sosta delle Nazionali e un momento di relax è più che concesso. Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha scelto Agrigento come meta per staccare la spina. In compagnia della moglie Angela Robusti, “Superpippo” ha visitato la Valle dei Templi, condividendo sui social una foto davanti al maestoso Tempio della Concordia con il commento “Day off”.

Relax ad Agrigento

Dopo il pareggio casalingo contro il Frosinone, Inzaghi ha deciso di concedere due giorni di riposo ai suoi ragazzi. Il tecnico rosanero ha approfittato della pausa per trascorrere momenti di serenità con la famiglia, postando uno scatto che lo ritrae con la moglie sul suggestivo sfondo della Valle dei Templi. Un modo semplice e diretto per trasmettere la sua vicinanza alla Sicilia e alla nuova avventura in rosanero, con l’obiettivo dichiarato di riportare il Palermo in Serie A.

Squadra di nuovo al lavoro

Oggi, mercoledì 3 settembre, il Palermo torna ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato contro il Südtirol. Dopo la breve pausa, Inzaghi ha richiamato la squadra a Torretta per preparare al meglio un impegno importante, fondamentale per dare continuità al percorso in Serie B. La concentrazione torna dunque massima, con lo staff tecnico pronto a ritrovare intensità e ritmo sul campo.





Il calore dei tifosi

Lo scatto pubblicato da Inzaghi su Instagram non è passato inosservato. I tifosi rosanero hanno risposto con centinaia di commenti affettuosi, sottolineando il legame crescente tra l’allenatore e la piazza palermitana. La visita alla Valle dei Templi, oltre a rappresentare un momento di svago, ha rafforzato il messaggio di appartenenza a una terra che lo ha già accolto con grande entusiasmo.

