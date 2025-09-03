Novellino: “Palermo e Venezia hanno qualcosa in più, ma la Serie B è imprevedibile” ​​

Walter Novellino, ex allenatore di Modena e di numerose altre squadre, ha parlato a La Gazzetta di Mantova esprimendo il suo punto di vista sul campionato di Serie B dopo le prime giornate.

“Dopo due turni ho visto molto equilibrio e diverse conferme rispetto alle attese – ha dichiarato –. Credo che Palermo e Venezia abbiano qualcosa in più delle altre, ma questa Serie B è talmente imprevedibile che può succedere davvero di tutto”.

Novellino ha poi aggiunto un aspetto che ritiene decisivo: “La condizione fisica conta tantissimo. Il campionato è lungo e affascinante, e per questo serve gestire bene le energie”.





