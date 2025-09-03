City Group, mercato da 175 milioni a Manchester: rivoluzione per Guardiola ​​

Il Manchester City ha vissuto una delle sessioni di mercato più intense degli ultimi anni, con Pep Guardiola deciso a rinnovare in profondità la rosa. City Group ha investito ben 175 milioni di sterline per rinforzare la squadra, puntando su profili come Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri e Tijjani Reijnders, ai quali si aggiungono gli acquisti di gennaio. Una spesa che testimonia la volontà del club di presentarsi al via della stagione 2025/26 con un volto quasi del tutto nuovo.

L’addio di De Bruyne e altri colpi in uscita

Non sono mancate, tuttavia, le uscite di peso. Il club ha salutato Kevin De Bruyne, che ha chiuso un decennio scintillante a Manchester approdando al Napoli a parametro zero. A ruota è arrivata la cessione di Ilkay Gundogan, trasferitosi al Galatasaray. Anche James McAtee è partito a titolo definitivo, con il Nottingham Forest che ha investito 30 milioni per assicurarselo. In prestito, invece, sono usciti elementi come Jack Grealish (Everton) e Manuel Akanji (Inter), mentre diversi giovani hanno trovato collocazione in squadre di Premier League e Championship.

Rivoluzione tra i pali

Uno dei reparti maggiormente rivoluzionati è quello dei portieri. Stefan Ortega, scivolato al quarto posto nelle gerarchie, potrebbe partire verso la Turchia o l’Arabia Saudita, mercati ancora aperti. Nel frattempo, il City ha rivoluzionato la porta con tre innesti: James Trafford dal Burnley per 27 milioni, Gianluigi Donnarumma dal PSG per 26 milioni e Marcus Bettinelli dal Chelsea a parametro non reso noto. Una mossa che conferma la volontà di Guardiola e della dirigenza di assicurare affidabilità e profondità in un ruolo chiave.





Acquisti e cessioni: il bilancio complessivo

Tra i colpi più costosi figurano Tijjani Reijnders, arrivato dal Milan per 46,3 milioni, Cherki dal Lione per 35 milioni e Ait-Nouri dal Wolverhampton per 31,2 milioni. In entrata anche giovani di prospettiva come Sverre Nypan dal Rosenborg (12,5 milioni). Sul fronte delle uscite, oltre ai big già citati, il City ha ceduto Ederson al Fenerbahce per 12 milioni, Yan Couto al Dortmund per 26 milioni e Kyle Walker al Burnley per una cifra fino a 5 milioni. In totale, un mix tra cessioni remunerative e numerosi prestiti che ridisegnano profondamente la rosa.

Il Manchester City si presenta così alla nuova stagione con un organico rinnovato in ogni reparto, bilanciando addii dolorosi e investimenti imponenti. Guardiola avrà ora il compito di trasformare questa rivoluzione in risultati concreti, con l’obiettivo di mantenere il club ai vertici della Premier League e dell’Europa.

