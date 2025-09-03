Serie B, Pescara: si guarda agli svincolati. Idea Caldirola per la difesa ​​

Chiusa la sessione estiva di calciomercato, il Pescara non ha intenzione di fermarsi: il club biancazzurro punta a completare la rosa attingendo alla lista degli svincolati, che resterà aperta fino al 22 dicembre. Il reparto sotto osservazione è la difesa.

Secondo Tuttomercatoweb, il direttore sportivo Pasquale Foggia avrebbe messo nel mirino Luca Caldirola, classe 1991, rimasto senza squadra dopo il quadriennio al Monza.

Lo stesso ds, nei giorni scorsi, era stato chiaro: “Manca un difensore e lo prenderemo a breve tra gli svincolati”, rivelando che è stato sondato anche Cappellini del Benevento come possibile alternativa.





