TMW - "Palermo, per la porta nel mirino c'è Sepe" ​​

Il mercato del Palermo non è ancora del tutto chiuso. Dopo gli infortuni occorsi a Bardi e Gomis e le partenze in prestito di Cutrona e Di Bartolo, il club rosanero è tornato sul mercato degli svincolati alla ricerca di un nuovo portiere.

Secondo Tuttomercatoweb, tra i profili valutati c’è anche quello di Luigi Sepe, reduce dalla risoluzione consensuale con la Salernitana. Il suo nome si aggiunge a quelli già emersi di Lamanna, Perucchini e Marconi.

Classe 1991, originario di Torre del Greco, Sepe vanta 176 presenze in Serie A con le maglie di Empoli, Parma e Salernitana, oltre a 57 apparizioni in Serie B. Nel suo curriculum anche sei presenze in Europa League con la Fiorentina nella stagione 2015/16.





LEGGI ANCHE

PALERMO, PEDULLA’ PROMUOVE IL MERCATO

PALERMO, INZAGHI ALLA VALLE DEI TEMPLI