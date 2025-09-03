Frosinone, Castagnini: “Abbiamo voglia e determinazione, non dobbiamo porci limiti” ​​

Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa per fare un bilancio sul mercato e sull’avvio di stagione. Dopo le prime partite di campionato, che hanno portato quattro punti in classifica — l’ultimo conquistato contro il Palermo — il dirigente ha tracciato la sua analisi.

“Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto finora, sempre dando il massimo – ha spiegato –. Se gli avversari saranno più forti di noi, arriveremo dietro di loro; altrimenti saremo davanti. L’importante è non porci limiti”.

Poi ha aggiunto: “La Serie B è un campionato molto equilibrato: basta poco per fare bene, ma altrettanto per complicarsi le cose. Servono voglia e determinazione: con queste qualità potremo toglierci soddisfazioni”.





Sul mercato, Castagnini ha commentato: “Si può sempre fare meglio, ma siamo soddisfatti del lavoro svolto. Sarà il campo a dirci se abbiamo operato bene. Credo che la strada intrapresa sia quella giusta: abbiamo costruito una squadra determinata, pronta a sacrificarsi e a giocare per il club”.

