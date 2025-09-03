Di Francesco: “Catanzaro era ciò che cercavo. Arrivo in un ambiente sano” ​​

Prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Catanzaro per Federico Di Francesco. L’esterno offensivo, arrivato dal Palermo, si è presentato in conferenza stampa parlando con entusiasmo della sua nuova avventura.

“Negli ultimi giorni si è concretizzata l’opportunità di venire a Catanzaro e penso sia la scelta giusta per la mia carriera – ha dichiarato –. Entro a far parte di un gruppo sano, ricco di giovani di qualità, e sono pronto a dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi stagionali”.

Poi ha aggiunto: “Catanzaro era esattamente ciò che cercavo e di cui avevo bisogno in questo momento. Ho giocato al Ceravolo solo una volta, due anni fa con il Palermo, e ho trovato un ambiente molto caldo. Qui c’è un legame forte tra la squadra e la tifoseria”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, PEDULLA’ PROMUOVE IL MERCATO

PALERMO, INZAGHI ALLA VALLE DEI TEMPLI