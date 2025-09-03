Calciomercato Palermo, Avella in pole per il ruolo di vice Joronen ​​

Il Palermo avrebbe individuato il portiere che affiancherà Joronen nelle prossime settimane, durante l’assenza forzata di Bardi e Gomis. La scelta del direttore sportivo Osti sarebbe ricaduta su Michele Avella, classe 2000, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Brescia. Le possibili alternative potrebbero essere Alessandro Berardi e Luigi Sepe.

La situazione non è semplice: serve subito un vice affidabile per Joronen, ma una volta rientrati Bardi e Gomis — attesi tra novembre e dicembre — il nuovo arrivato scivolerà inevitabilmente al quarto posto nelle gerarchie. Proprio per questo il club si è orientato su un profilo particolare, pronto a garantire esperienza e disponibilità immediata.

Trattativa vicina alla chiusura

Avella, rimasto senza contratto dopo la mancata iscrizione del Brescia ai campionati professionistici, sembra ormai vicino alla firma. La trattativa sarebbe in fase avanzata e l’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il portiere sarà inserito nella lista degli over, ricordando che in questo ruolo è possibile effettuare sostituzioni in qualsiasi momento della stagione.





Il profilo di Avella

Cresciuto tra Casertana e Avellino, il 25enne portiere napoletano ha già avuto un’esperienza in Sicilia con il Messina, in Serie D, nella stagione 2019/20. In carriera ha vestito anche le maglie di Matelica, Virtus Francavilla, Ancona, Casertana e Brescia. Proprio con i lombardi ha collezionato cinque presenze in Serie B tra febbraio e marzo 2024, sfruttando un periodo di emergenza tra i pali. Nell’ultima stagione, invece, è rimasto terzo portiere dietro a Lezzerini e Andrenacci.

